Российское правозащитное движение "Весна" анонсировало новые протесты по всей РФ

"Следующие акции протеста против "могилизации". 24 сентября, 17.00 – по всей России. "Могилизация" активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, конечная цель акций — не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом.