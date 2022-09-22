Российское правозащитное движение "Весна" анонсировало новые протесты по всей РФ

"Следующие акции протеста против "могилизации". 24 сентября, 17.00 – по всей России. "Могилизация" активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" – говорится в сообщении.
По информации правозащитников, конечная цель акций — не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом.
* Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей России— Движение «Весна» * (@vesna_democrat) September 22, 2022
Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!
Тред 1/10 pic.twitter.com/Ch6oACZ1Fi
21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
После обнародования указа по всей России начались акции против частичной мобилизации. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны минимум 1342 человека в 38 городах.