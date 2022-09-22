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22 сентября, 2022
 
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Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам

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Осадчая: То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко
Осадчая: То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 21 сентября, комментируя акции протеста в РФ против частичной мобилизации россиян, назвала их участников жалким хламом.

"Не буду репостить жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне", только когда любимый руководитель решил их к нам отправить на экскурсию, – написала Осадчая. – То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко, не народ, а хлам".

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Ведущая обратила внимание на то, что участники акций выступают не против войны, а лишь требуют, чтобы участие принимали не они.

"Жалкая молодежь кричала: "[Президента РФ Владимира] Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протесты, а тем, кто это придумал? У кого-то в этой стране есть мозги? Сплошное дно", – написала она.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Резюмируя, Осадачая призвала украинцев всеми силами приближать победу над российскими оккупантами.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

21 сентября в России начались акции против частичной мобилизации, задержаны не менее 150 человек.

Теги: мобилизация, война России против Украины, Катя Осадчая
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