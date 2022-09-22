Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам

Осадчая: То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко Фото: kosadcha / Instagram

"Не буду репостить жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне", только когда любимый руководитель решил их к нам отправить на экскурсию, – написала Осадчая. – То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко, не народ, а хлам".

Скриншот: kosadcha / Instagram

Ведущая обратила внимание на то, что участники акций выступают не против войны, а лишь требуют, чтобы участие принимали не они.

"Жалкая молодежь кричала: "[Президента РФ Владимира] Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протесты, а тем, кто это придумал? У кого-то в этой стране есть мозги? Сплошное дно", – написала она.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Резюмируя, Осадачая призвала украинцев всеми силами приближать победу над российскими оккупантами.