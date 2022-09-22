Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам

"Не буду репостить жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне", только когда любимый руководитель решил их к нам отправить на экскурсию, – написала Осадчая. – То есть раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко, не народ, а хлам".
Ведущая обратила внимание на то, что участники акций выступают не против войны, а лишь требуют, чтобы участие принимали не они.
"Жалкая молодежь кричала: "[Президента РФ Владимира] Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протесты, а тем, кто это придумал? У кого-то в этой стране есть мозги? Сплошное дно", – написала она.
Резюмируя, Осадачая призвала украинцев всеми силами приближать победу над российскими оккупантами.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
21 сентября в России начались акции против частичной мобилизации, задержаны не менее 150 человек.