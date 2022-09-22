"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена

"Мое сердце сходит с ума", – написала она.

Катерина Прокопенко призналась, что в ее жизни были два самых счастливых момента – знакомство с Денисом Прокопенко и его освобождение из плена.

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Кроме Прокопенко, были освобождены еще четверо лидеров "Азова". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.