Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?

Свое обращение Полякова начала с видео, которое было снято на камеру телефона во время одной из акций протеста, которые прошли во многих российских городах. Участники митинга были сняты со спины во время скандирования фразы "Жизнь нашим детям".
"А где же вы раньше были? Только когда вас, россияне, это коснулось лично, страх за своих детишек заставил наконец-то выйти на улицу и вы наконец вышли, вы наконец орете, – обратилась к населению РФ певица. – А наших детей вам жалко не было? А нашим детям жизнь была не нужна?!"
Полякова напомнила, что россияне "спокойно семь месяцев наблюдали", как российские оккупанты обстреливают и уничтожают мирные украинские города.
"Так пожинайте же плоды вашего долбаного молчания и неспособности противостоять своему кровавому вурдалаку, у которого аппетит к мяску ваших отпрысков только разыгрался. И теперь его не остановить", – заявила она.
Певица также посоветовала гражданам РФ, которые будут мобилизованы, готовиться "к могилизации".
"Готовьте пакеты. Добро пожаловать к нам на могилизацию", – подытожила Полякова.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, задержаны 150 человек.