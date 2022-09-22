Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали

Катерина Прокопенко о муже: Он набрал меня на три секунды. Сказал: "Катя, я жив. Все хорошо" Скриншот: holosameryky / Instagram

В момент интервью Катерина Прокопенко находилась в США с адвокационной миссией.

"Он набрал меня на три секунды. Сказал: "Катя, я жив. Все хорошо. Еще созвонимся". Эмоции переполняют, – призналась Прокопенко.

Она отметила сильные перемены во внешности, которые произошли с ее мужем за время нахождения в плену.

"По голосу будто все хорошо у него. Но когда увидела, как он сейчас выглядит, на брифинге… Я рада, что он жив, но то, каким он был внешне и как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним там делали", – сказала жена командира полка "Азов".

Прокопенко отметила, что в ближайшее время увидится с мужем.

"Я уже готова лететь. Хоть сегодня. Скажите, где он, и все", – подытожила она.