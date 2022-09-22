Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали

В момент интервью Катерина Прокопенко находилась в США с адвокационной миссией.
"Он набрал меня на три секунды. Сказал: "Катя, я жив. Все хорошо. Еще созвонимся". Эмоции переполняют, – призналась Прокопенко.
Она отметила сильные перемены во внешности, которые произошли с ее мужем за время нахождения в плену.
"По голосу будто все хорошо у него. Но когда увидела, как он сейчас выглядит, на брифинге… Я рада, что он жив, но то, каким он был внешне и как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним там делали", – сказала жена командира полка "Азов".
Прокопенко отметила, что в ближайшее время увидится с мужем.
"Я уже готова лететь. Хоть сегодня. Скажите, где он, и все", – подытожила она.
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Кроме Прокопенко, были освобождены еще четверо лидеров "Азова". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.