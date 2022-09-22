Забродский о путинской мобилизации: В России потребность существует, скорее всего, в "пушечном мясе". Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро

При этом Забродский убежден, что объявленная в РФ мобилизация не направлена на поиск высококвалифицированных с военной точки зрения кадров, так как основные потери понесли фронтовые, а не тыловые части вооруженных сил РФ.
"Путинской армии из запаса требовались не операторы БПЛА, не ИТ-специалисты и не номера боевых обслуг ОТРК "Искандер". Главную потребность составляют распространенные, не слишком сложные для овладения, общевойсковые специальности типа "стрелок" или "пулеметчик". Говоря простым языком, в ВС РФ потребность существует, скорее всего, в "пушечном мясе". Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро", – отмечает он.
Объявление хотя бы частичной мобилизации одновременно может служить и признаком слабости, считает Забродский.
"В отличие от абсолютно верных и естественных решений украинского руководства о мобилизации весной этого года, которые были продиктованы строгой дилеммой "драться или погибать", его российская версия разрабатывалась совсем в другой информационной обстановке. Над ее созданием российские пропагандистские структуры напряженно работали не один год, а с началом вторжения их активность приобрела невероятные масштабы", – говорит нардеп.
Теперь же, по мнению Забродского, даже далекие от военного дела и неиспорченные высшим образованием российские граждане имеют право спросить по меньшей мере самих себя: что за такая операция, которая идет "по плану", но в то же время требует призыва почти трети миллиона военнообязанных?
Нардеп обращает внимание, что объявленная частичная мобилизация является первой в новейшей истории России.
"И перспектива погибнуть за пределами своей страны за призрачные идеалы стала смущать воображение совсем другого российского поколения", – указывает Забродский.
Он подчеркивает, что подобно тому, как для профессиональных военных есть четкая разница между понятиями "служить" и "воевать", так и для абсолютного большинства пока мирных граждан РФ есть существенное различие между "поддерживать" и "участвовать".
Забродский сомневается, что у гражданских, которым теперь придется "участвовать", будет высокая мотивация. Он аргументирует это примером принудительной мобилизации, которую на оккупированных территориях проводили боевики "ЛДНР", и в результате насильно отправленные воевать люди имели "жалкий вид".
"Разумеется, опрометчиво исключать из расчета распространенную категорию неисправимых русских "военных романтиков", которым безразлично с кем воевать, где и за что. Нельзя забыть и о типичных военных работниках. Однако есть основания полагать, что большинство из них уже отправились из Украины в обратном направлении в полиэтиленовой упаковке", – пишет он.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.