Забродский о путинской мобилизации: В России потребность существует, скорее всего, в "пушечном мясе". Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро

Забродский убежден, что объявление Россией мобилизации может расцениваться одновременно как сигнал о ее слабости Фото: eurosolidarity.org

При этом Забродский убежден, что объявленная в РФ мобилизация не направлена на поиск высококвалифицированных с военной точки зрения кадров, так как основные потери понесли фронтовые, а не тыловые части вооруженных сил РФ.

"Путинской армии из запаса требовались не операторы БПЛА, не ИТ-специалисты и не номера боевых обслуг ОТРК "Искандер". Главную потребность составляют распространенные, не слишком сложные для овладения, общевойсковые специальности типа "стрелок" или "пулеметчик". Говоря простым языком, в ВС РФ потребность существует, скорее всего, в "пушечном мясе". Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро", – отмечает он.

Объявление хотя бы частичной мобилизации одновременно может служить и признаком слабости, считает Забродский.

"В отличие от абсолютно верных и естественных решений украинского руководства о мобилизации весной этого года, которые были продиктованы строгой дилеммой "драться или погибать", его российская версия разрабатывалась совсем в другой информационной обстановке. Над ее созданием российские пропагандистские структуры напряженно работали не один год, а с началом вторжения их активность приобрела невероятные масштабы", – говорит нардеп.

Теперь же, по мнению Забродского, даже далекие от военного дела и неиспорченные высшим образованием российские граждане имеют право спросить по меньшей мере самих себя: что за такая операция, которая идет "по плану", но в то же время требует призыва почти трети миллиона военнообязанных?

Нардеп обращает внимание, что объявленная частичная мобилизация является первой в новейшей истории России.

"И перспектива погибнуть за пределами своей страны за призрачные идеалы стала смущать воображение совсем другого российского поколения", – указывает Забродский.

Он подчеркивает, что подобно тому, как для профессиональных военных есть четкая разница между понятиями "служить" и "воевать", так и для абсолютного большинства пока мирных граждан РФ есть существенное различие между "поддерживать" и "участвовать".

Забродский сомневается, что у гражданских, которым теперь придется "участвовать", будет высокая мотивация. Он аргументирует это примером принудительной мобилизации, которую на оккупированных территориях проводили боевики "ЛДНР", и в результате насильно отправленные воевать люди имели "жалкий вид".

"Разумеется, опрометчиво исключать из расчета распространенную категорию неисправимых русских "военных романтиков", которым безразлично с кем воевать, где и за что. Нельзя забыть и о типичных военных работниках. Однако есть основания полагать, что большинство из них уже отправились из Украины в обратном направлении в полиэтиленовой упаковке", – пишет он.