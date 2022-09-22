Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными между РФ и Украиной

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь..." – написал он.
Кадыров считает, что российское руководство сделало ошибку, когда поменяли пленных на условиях Украины. Он возмущен, что отдали именно азовцев, которых российская пропаганда изображала самыми ярыми "нацистами", а не обычных служащих ВСУ. По его мнению, то, что произошло, – это неравноценный обмен.
Кадыров намекнул на то, как обращались в плену с украинцами.
"Те... кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели", — написал он.
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова".
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.