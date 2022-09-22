Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными между РФ и Украиной

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь..." – написал он.

Кадыров считает, что российское руководство сделало ошибку, когда поменяли пленных на условиях Украины. Он возмущен, что отдали именно азовцев, которых российская пропаганда изображала самыми ярыми "нацистами", а не обычных служащих ВСУ. По его мнению, то, что произошло, – это неравноценный обмен.

Кадыров намекнул на то, как обращались в плену с украинцами.

"Те... кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели", — написал он.