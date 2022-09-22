Обмен пленными между Украиной и РФ 21 сентября проходил сразу в трех странах – Ермак

Ермак: Мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену Фото: president.gov.ua

"С самого утра мы это координировали. В Эр-Рияде был [глава Фонда госимущества Рустем] Умеров, где мы смогли забрать 10 защитников Украины, которые представляли наших партнеров. Для нас это было очень важно и это продемонстрировало, что Украина с большим уважением относится к нашим партнерам, чьи граждане приехали защищать Украину. В Анкаре были [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов и [министр внутренних дел Денис] Монастырский, в Черниговской области – [глава СБУ] Василий Малюк, [омбудсмен Дмитрий] Лубинец и Дмитрий Усов, который является заместителем Буданова", – рассказал Ермак.

Окончательная часть обмена состоялась в Анкаре, отметил глава ОП. Согласно договоренностям, пятеро командирв-защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Ермак назвал напряженным вчерашний день и отметил, что сроки проведения обмена менялись – была задержка на семь или восемь часов.

"Но, к счастью, все удалось. Мы всех вернули. На этом эта работа не прекращается. Много еще наших людей в плену и мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену", – добавил он.