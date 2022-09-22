Обмен пленными между Украиной и РФ 21 сентября проходил сразу в трех странах – Ермак

"С самого утра мы это координировали. В Эр-Рияде был [глава Фонда госимущества Рустем] Умеров, где мы смогли забрать 10 защитников Украины, которые представляли наших партнеров. Для нас это было очень важно и это продемонстрировало, что Украина с большим уважением относится к нашим партнерам, чьи граждане приехали защищать Украину. В Анкаре были [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов и [министр внутренних дел Денис] Монастырский, в Черниговской области – [глава СБУ] Василий Малюк, [омбудсмен Дмитрий] Лубинец и Дмитрий Усов, который является заместителем Буданова", – рассказал Ермак.
Окончательная часть обмена состоялась в Анкаре, отметил глава ОП. Согласно договоренностям, пятеро командирв-защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Ермак назвал напряженным вчерашний день и отметил, что сроки проведения обмена менялись – была задержка на семь или восемь часов.
"Но, к счастью, все удалось. Мы всех вернули. На этом эта работа не прекращается. Много еще наших людей в плену и мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену", – добавил он.
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова".
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.