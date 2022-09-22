ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обмен пленными между Украиной и РФ 21 сентября проходил сразу в трех странах – Ермак

Ермак: Мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену
Ермак: Мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену
Фото: president.gov.ua

Обмен пленными между Украиной и Россией 21 сентября проходил на трех локациях в трех странах – в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции. Об этом во время брифинга в Киеве 22 сентября рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С самого утра мы это координировали. В Эр-Рияде был [глава Фонда госимущества Рустем] Умеров, где мы смогли забрать 10 защитников Украины, которые представляли наших партнеров. Для нас это было очень важно и это продемонстрировало, что Украина с большим уважением относится к нашим партнерам, чьи граждане приехали защищать Украину. В Анкаре были [начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов и [министр внутренних дел Денис] Монастырский, в Черниговской области – [глава СБУ] Василий Малюк, [омбудсмен Дмитрий] Лубинец и Дмитрий Усов, который является заместителем Буданова", – рассказал Ермак. 

Окончательная часть обмена состоялась в Анкаре, отметил глава ОП. Согласно договоренностям, пятеро командирв-защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

Ермак назвал напряженным вчерашний день и отметил, что сроки проведения обмена менялись – была задержка на семь или восемь часов. 

"Но, к счастью, все удалось. Мы всех вернули. На этом эта работа не прекращается. Много еще наших людей в плену и мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, граждан, которые находятся в плену", – добавил он. 

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова"

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, пленные, обмен пленными, Денис Монастырский, Эр-Рияд, Дмитрий Лубинец, Андрей Ермак, Рустем Умеров, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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