"Катюзі по заслузі". В ГУР прокомментировали информацию, что Медведчук не хотел ехать в РФ по обмену

Ведущий отметил, что есть слухи, якобы Медведчук "не очень хотел ехать в Россию на обмен, понимая, что к нему там будет очень много вопросов" от действующей в РФ власти относительно того, почему тот не смог обеспечить быстрый захват Украины.
Он спросил, правда ли, что Медведчук не хотел "возвращаться в свою гавань в Кремле".
"Правда то, что он не хотел быть в тюрьме. И то, чего он хотел, – второстепенный вопрос. Чего он хотел, мы приблизительно себе представляем, – это "русский мир" в Украине и быть наместником своего кума и условного царя – наместником в Украине (по их мнению, в Малороссии). Этого не произошло и не произойдет. Украина будет свободной и независимой, а предатели будут отвечать. И Медведчук уже ответил. Он как политический фактор, олигарх, бизнесмен, как агент влияния абсолютно деклассирован. То, что кум Путина вернулся в Россию, дало нам возможность вернуть наших защитников, – я думаю, что это, безусловно, правильный шаг стратегический, который украинское общество надлежащим образом оценивает. А вот как российское общество сможет оценить, зачем им Медведчук, – это вопрос к рашистам. Я не думаю, что это должно нас интересовать", – ответил Юсов.
Он высказал мнение, что Медведчук не хотел, чтобы возникала такая ситуация.
"Я думаю, что он не хотел, чтобы подобная ситуация вообще возникала и в публичной плоскости фигурировала. То, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому – безусловно для человека, который еще несколько лет назад считал себя наместником бога на земле, – это страшная психологическая травма. Катюзі по заслузі", – добавил представитель ГУР.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что Украина и Россия провели обмен пленными. Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и Медведчука.
Кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.