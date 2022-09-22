"Катюзі по заслузі". В ГУР прокомментировали информацию, что Медведчук не хотел ехать в РФ по обмену

Медведчук, вероятно, не хотел, чтобы сложилась ситуация, при которой он стал участником обмена пленными, отметили в ГУР Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Ведущий отметил, что есть слухи, якобы Медведчук "не очень хотел ехать в Россию на обмен, понимая, что к нему там будет очень много вопросов" от действующей в РФ власти относительно того, почему тот не смог обеспечить быстрый захват Украины.

Он спросил, правда ли, что Медведчук не хотел "возвращаться в свою гавань в Кремле".

"Правда то, что он не хотел быть в тюрьме. И то, чего он хотел, – второстепенный вопрос. Чего он хотел, мы приблизительно себе представляем, – это "русский мир" в Украине и быть наместником своего кума и условного царя – наместником в Украине (по их мнению, в Малороссии). Этого не произошло и не произойдет. Украина будет свободной и независимой, а предатели будут отвечать. И Медведчук уже ответил. Он как политический фактор, олигарх, бизнесмен, как агент влияния абсолютно деклассирован. То, что кум Путина вернулся в Россию, дало нам возможность вернуть наших защитников, – я думаю, что это, безусловно, правильный шаг стратегический, который украинское общество надлежащим образом оценивает. А вот как российское общество сможет оценить, зачем им Медведчук, – это вопрос к рашистам. Я не думаю, что это должно нас интересовать", – ответил Юсов.

Он высказал мнение, что Медведчук не хотел, чтобы возникала такая ситуация.

"Я думаю, что он не хотел, чтобы подобная ситуация вообще возникала и в публичной плоскости фигурировала. То, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому – безусловно для человека, который еще несколько лет назад считал себя наместником бога на земле, – это страшная психологическая травма. Катюзі по заслузі", – добавил представитель ГУР.