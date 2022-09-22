С военнопленными украинцами Россия не обращается согласно международному праву – ГУР Минобороны Украины

"Если говорить о физическом состоянии, многое видно визуально. И то, что люди очень похудели, и та одежда, в которой они находились, – и это лишь вершина айсберга. Говорить о том, что государство-агрессор должным образом – в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией – ведет себя и относится к военнопленным, не приходится", – сказал он.

По словам представителя ГУР, российские оккупанты даже по отношению к иностранцам не ведут себя согласно международным правилам.

"То, в каком состоянии они передали граждан других государств этим странам, – это тоже многое говорит и о культуре РФ. Но мы должны освобождать каждого и восстанавливать каждого – это работа, которая обязательно будет сделана", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что "Украина как цивилизованная страна в отношении к российским военнопленным точно соблюдает Женевскую конвенцию, международные соглашения, что подтверждает ООН".

Юсов призвал российских военных сдаваться в плен Вооруженным силам Украины.

"Вам будет обеспечено человеческое отношение и обращение согласно международному праву. Захотите – вернетесь в Россию, не захотите – ну, у вас будет и такое право", – объяснил представитель ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)