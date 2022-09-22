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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С военнопленными украинцами Россия не обращается согласно международному праву – ГУР Минобороны Украины

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22 сентября из плена вернулась часть украинских военных
22 сентября из плена вернулась часть украинских военных
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В обращении с украинскими военнопленными российские оккупанты не придерживаются Женевской конвенции. Об этом 22 сентября в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Если говорить о физическом состоянии, многое видно визуально. И то, что люди очень похудели, и та одежда, в которой они находились, – и это лишь вершина айсберга. Говорить о том, что государство-агрессор должным образом – в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией – ведет себя и относится к военнопленным, не приходится", – сказал он.

По словам представителя ГУР, российские оккупанты даже по отношению к иностранцам не ведут себя согласно международным правилам.

"То, в каком состоянии они передали граждан других государств этим странам, – это тоже многое говорит и о культуре РФ. Но мы должны освобождать каждого и восстанавливать каждого – это работа, которая обязательно будет сделана", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что "Украина как цивилизованная страна в отношении к российским военнопленным точно соблюдает Женевскую конвенцию, международные соглашения, что подтверждает ООН".

Юсов призвал российских военных сдаваться в плен Вооруженным силам Украины.

"Вам будет обеспечено человеческое отношение и обращение согласно международному праву. Захотите – вернетесь в Россию, не захотите – ну, у вас будет и такое право", – объяснил представитель ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, война, права человека, военные, плен, Андрей Юсов, пленные, украинцы, иностранцы, война России против Украины, военнослужащий, конвенция, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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