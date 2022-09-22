Минобороны РФ признало обмен пленными с Украиной, но умолчало о Медведчуке

В России молчат об обмене 200 украинских военных на Медведчука Фото: Служба безпеки України / Facebook

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской "республик", — говорится в сообщении.

Там заявили, что россиянам в плену якобы грозила "смертельная опасность".

Также в минобороны РФ говорят, что военнослужащие отправлены в медицинские учреждения.

При этом в сообщении ничего не сказано о Викторе Медведчуке, которого, как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, обменяли на 200 украинцев.