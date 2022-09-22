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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ признало обмен пленными с Украиной, но умолчало о Медведчуке

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В России молчат об обмене 200 украинских военных на Медведчука
В России молчат об обмене 200 украинских военных на Медведчука
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В России официально признали, что обменяли украинских пленных из Мариуполя на своих. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram 22 сентября.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской "республик", — говорится в сообщении.

Там заявили, что россиянам в плену якобы грозила "смертельная опасность".

Также в минобороны РФ говорят, что военнослужащие отправлены в медицинские учреждения.

При этом в сообщении ничего не сказано о Викторе Медведчуке, которого, как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, обменяли на 200 украинцев.

Контекст:

Многие освобожденные пленные являются защитниками Мариуполя с завода "Азовсталь", который был последним объектом в городе, удерживаемым украинскими военными. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташку), морского пехотинца Михаила Дианова, главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Теги: Виктор Медведчук, военные, полк Азов, война России против Украины, минобороны РФ, обмен пленными
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