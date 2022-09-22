Пленные защитники Украины не знали, что их везут на обмен, думали, что едут на этап – Монастырский

"Парни не знали, куда едут. Фактически, они не понимали, где находятся – речь о командирах, о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Денисе Шлеге, о наших парнях из Национальной гвардии. Они были, очевидно, в одном месте – они сравнили места, где их удерживали – это были одиночные камеры, фактически на территории России", – сказал Монастырский.

Большую часть украинских военнопленных удерживают в Оленовке, как и сообщалось ранее, отметил глава МВД.

"Они не знали, куда едут. Думали, едут они на этап или на какие-то судилища, которые им были обещаны, о которых им постоянно говорили допросах. Когда мы их встретили, они спрашивали, кого еще обменяли, общались с представителями Главного управления разведки о том, чтобы вернуть всех", – продолжил Монастырский, пообещав, что Украина сделает все ради освобождения из плена своих граждан.