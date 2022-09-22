Пленные защитники Украины не знали, что их везут на обмен, думали, что едут на этап – Монастырский

"Парни не знали, куда едут. Фактически, они не понимали, где находятся – речь о командирах, о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Денисе Шлеге, о наших парнях из Национальной гвардии. Они были, очевидно, в одном месте – они сравнили места, где их удерживали – это были одиночные камеры, фактически на территории России", – сказал Монастырский.
Большую часть украинских военнопленных удерживают в Оленовке, как и сообщалось ранее, отметил глава МВД.
"Они не знали, куда едут. Думали, едут они на этап или на какие-то судилища, которые им были обещаны, о которых им постоянно говорили допросах. Когда мы их встретили, они спрашивали, кого еще обменяли, общались с представителями Главного управления разведки о том, чтобы вернуть всех", – продолжил Монастырский, пообещав, что Украина сделает все ради освобождения из плена своих граждан.
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.
Обмен проходил в трех странах. Монастырский и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов встречали командиров в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.