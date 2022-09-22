Украина за время вторжения освободила из плена более 800 своих граждан, 21 сентября состоялся крупнейший обмен

Об этом 22 сентября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он рассказал, что среди освобожденных вчера людей – 118 нацгвардейцев, в том числе 108 военнослужащих "Азова", 50 военнослужащих Военно-морских сил и 22 представителя других подразделений ВСУ, по девять полицейских, теробороновцев и пограничников, по одному сотруднику Службы безопасности, Гостаможенной службы и Госспецслужбы транспорта Украины, а также двое гражданских.
Среди этого личного состава – 124 офицера, 89 рядовых и сержантов, добавил Буданов.
"Общая численность эвакуированных с завода "Азовсталь" – 188, раненых в результате теракта в Оленовке, печально известного события, о котором многие слышали, – восемь", – рассказал начальник ГУР.
"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе с того момента, когда у нас начали появляться пленные, особенно [процесс] активизировался после операции на "Азовстали". Это очередной этап. Он на данном этапе является самым большим обменом, который провели за это время войны", – добавил он.
И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк добавил, что это уже 20-й обмен за время вторжения, всего Украина освободила 802 своих гражданина.
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова". Обмен проходил на трех локациях в Украине, Саудовской Аравии и в Турции.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.