ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина за время вторжения освободила из плена более 800 своих граждан, 21 сентября состоялся крупнейший обмен

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21 сентября Украина освободила 215 своих граждан
21 сентября Украина освободила 215 своих граждан
Фото: ssu.gov.ua

21 сентября состоялся самый масштабный за период с 24 февраля обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом 22 сентября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он рассказал, что среди освобожденных вчера людей – 118 нацгвардейцев, в том числе 108 военнослужащих "Азова", 50 военнослужащих Военно-морских сил и 22 представителя других подразделений ВСУ, по девять полицейских, теробороновцев и пограничников, по одному сотруднику Службы безопасности, Гостаможенной службы и  Госспецслужбы транспорта Украины, а также двое гражданских.

Среди этого личного состава – 124 офицера, 89 рядовых и сержантов, добавил Буданов. 

"Общая численность эвакуированных с завода "Азовсталь" – 188, раненых в результате теракта в Оленовке, печально известного события, о котором многие слышали, – восемь", – рассказал начальник ГУР. 

"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе с того момента, когда у нас начали появляться пленные, особенно [процесс] активизировался после операции на "Азовстали". Это очередной этап. Он на данном этапе является самым большим обменом, который провели за это время войны", – добавил он.

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк добавил, что это уже 20-й обмен за время вторжения, всего Украина освободила 802 своих гражданина.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова". Обмен проходил на трех локациях в Украине, Саудовской Аравии и в Турции. 

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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