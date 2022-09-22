"Первые эмоции и уникальные кадры". СБУ показала обмен пленными, в ходе которого освободили командиров мариупольского гарнизона

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой. Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой", – отметили в СБУ.

Обмен проходил в Черниговской области, судя по видео, – на территории бывшего Репкинского района (сейчас это Черниговский район). Некоторые защитники шли сами, некоторым помогали идти, были и такие, кого несли на носилках.

В ролике показали, в частности беременную парамедика из "Азовстали" Марьяну Мамонову, полицейского из Мариуполя Святослава Ермолова, парамедика Катерину Полищук (позывной Пташка) и морского пехотинца Михаила Дианова (позывной Пианист, воин, чьи фото в мае облетели мировые издания).

На видео есть фрагмент телефонного разговора Полищук. "Не знаю, почему они меня все знают, мам? Где они все взялись? Что происходит?" – эмоционально спрашивает она.

Ермолов поблагодарил причастных к организации обмена.

"Чуть больше четырех месяцев [в плену]. Мы выдержали. Слава Украине! Героям слава. Украина за нами, победа за нами", – сказал он.