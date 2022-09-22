"Первые эмоции и уникальные кадры". СБУ показала обмен пленными, в ходе которого освободили командиров мариупольского гарнизона

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой. Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали – о них не забудут и обязательно вернут домой", – отметили в СБУ.
Обмен проходил в Черниговской области, судя по видео, – на территории бывшего Репкинского района (сейчас это Черниговский район). Некоторые защитники шли сами, некоторым помогали идти, были и такие, кого несли на носилках.
В ролике показали, в частности беременную парамедика из "Азовстали" Марьяну Мамонову, полицейского из Мариуполя Святослава Ермолова, парамедика Катерину Полищук (позывной Пташка) и морского пехотинца Михаила Дианова (позывной Пианист, воин, чьи фото в мае облетели мировые издания).
На видео есть фрагмент телефонного разговора Полищук. "Не знаю, почему они меня все знают, мам? Где они все взялись? Что происходит?" – эмоционально спрашивает она.
Ермолов поблагодарил причастных к организации обмена.
"Чуть больше четырех месяцев [в плену]. Мы выдержали. Слава Украине! Героям слава. Украина за нами, победа за нами", – сказал он.
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова".
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Среди освобожденных – командиры мариупольского гарнизона: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.