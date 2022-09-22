Зеленский поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за содействие в освобождении иностранцев из плена РФ

"Поблагодарил за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщение к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов", – сообщил Зеленский.

Провів теплу розмову зі Спадкоємним принцом * Мухаммадом бін #Салманом . Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль * у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки * , повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что освобождение стало возможным при содействии наследного принца Саудовской Аравии.

Также 21 сентября из российского плена освободили 205 украинцев, среди которых защитники Мариуполя Донецкой области.