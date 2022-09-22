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Зеленский поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за содействие в освобождении иностранцев из плена РФ

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Зеленский заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии энергетическую безопасность Украины и послевоенное восстановление
Зеленский заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии энергетическую безопасность Украины и послевоенное восстановление
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября провел телефонный разговор с наследным принцем Судовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщение к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов", – сообщил Зеленский.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что освобождение стало возможным при содействии наследного принца Саудовской Аравии.

Также 21 сентября из российского плена освободили 205 украинцев, среди которых защитники Мариуполя Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Саудовская Аравия, плен, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Мухаммед ибн Салман
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