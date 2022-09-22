Руководство "Азова", Пташка, Орест и другие. Полный список 215 освобожденных

Среди освобожденных украинских воинов: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.

Все они до конца войны останутся в Турции под защитой турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Фото: МВС України / Facebook

Также освобождены герои Украины Евгений Бова – командир 1-го отдельного батальона морской пехоты и Лев Пашко – командир роты "Азова".

Евгений Бова (справа). Фото: dumskaya.net

Знайомтесь, Пашко Лев Валерійович, мій чоловік, герой України. Він обіцяв мені повернутись з полона і він стримав свою обіцянку! pic.twitter.com/dLbSeiBeNX — Квітка Шипшини * (@Nizhna_Zhinka) September 22, 2022

Из плена вернулся боец "Азова", фотограф Дмитрий Козацкий, известный снимками с "Азовстали". За свои фото он получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation.

Козацкий до российского плена. Фото: kztsky / Instagram

Фото с ним после освобождения опубликовала его сестра Дарья Юрченко.

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Домой также вернулась 21-летняя парамедик Екатерина Полищук (Пташка). Она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали".

Фото: ssu.gov.ua

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Освобожден и самый младший защитник Мариуполя – 19-летний парамедик Назарий Гринцевич (Гринка), пишет глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Из плена вернулся Александр Кравцов (Медведь) – боец ВСУ, впоследствии сражавшийся в добровольческом формировании "Украинская добровольческая армия", где возглавлял диверсионно-штурмовую группу "Медведи". Российские пропагандисты в июле публиковали видео с ним – на нем боец ощутимо заикался, хотя до плена проблем с речью у него не было. После освобождения Медведя его супруга опубликовала в Facebook видео их встречи.

Кравцов в российком плену. Скриншот: As Max / YouTube

В рамках обмена из плена вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина (Кот). Он переселенец из оккупированного Донецка и участник АТО, защищал донецкий аэропорт в составе добровольческого корпуса "Правый сектор". Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Также освобожден Илья Самойленко – командир и спикер батальона "Азов". Именно он во время блокады Мариуполя рассказывал новости из катакомб и выходил на онлайн-пресс-конференции с журналистами. Он потерял в боевых действиях левую руку и правый глаз.

Скриншот: hromadske / YouTube

В целом 124 защитника, освобожденные из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 — к рядовому и сержантскому составу. Полный список освобожденных: