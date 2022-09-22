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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство "Азова", Пташка, Орест и другие. Полный список 215 освобожденных

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215 пленных были освобождены 21 сентября
215 пленных были освобождены 21 сентября
Фото: STERNENKO / Telegram, МВС України / Facebook, kztsky / Instagram, ssu.gov.ua

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате обмена 21 сентября.

Среди освобожденных украинских воинов: Денис Прокопенко (Редис) – командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Сергей Волынский (Волына) – и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар (Калина) – заместитель командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого.

Все они до конца войны останутся в Турции под защитой турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook

Также освобождены герои Украины Евгений Бова – командир 1-го отдельного батальона морской пехоты и Лев Пашко – командир роты "Азова".

Евгений Бова (справа). Фото: dumskaya.net
Евгений Бова (справа). Фото: dumskaya.net

Из плена вернулся боец "Азова", фотограф Дмитрий Козацкий, известный снимками с  "Азовстали". За свои фото он получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation. 

Козацкий до российского плена. Фото: kztsky / Instagram
Козацкий до российского плена. Фото: kztsky / Instagram

Фото с ним после освобождения опубликовала его сестра Дарья Юрченко.

Домой также вернулась 21-летняя парамедик Екатерина Полищук (Пташка). Она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали".

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Освобожден и самый младший защитник Мариуполя – 19-летний парамедик Назарий Гринцевич (Гринка), пишет глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Из плена вернулся Александр Кравцов (Медведь) – боец ВСУ, впоследствии сражавшийся в добровольческом формировании "Украинская добровольческая армия", где возглавлял диверсионно-штурмовую группу "Медведи". Российские пропагандисты в июле публиковали видео с ним – на нем боец ощутимо заикался, хотя до плена проблем с речью у него не было. После освобождения Медведя его супруга опубликовала в Facebook видео их встречи.

Кравцов в российком плену. Скриншот: As Max / YouTube
Кравцов в российком плену. Скриншот: As Max / YouTube

В рамках обмена из плена вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина (Кот). Он переселенец из оккупированного Донецка и участник АТО, защищал донецкий аэропорт в составе добровольческого корпуса "Правый сектор". Его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Также освобожден Илья Самойленко – командир и спикер батальона "Азов". Именно он во время блокады Мариуполя рассказывал новости из катакомб и выходил на онлайн-пресс-конференции с журналистами. Он потерял в боевых действиях левую руку и правый глаз.

Скриншот: hromadske / YouTube
Скриншот: hromadske / YouTube

В целом 124 защитника, освобожденные из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 — к рядовому и сержантскому составу. Полный список освобожденных:

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Также были освобождены лидеры "Азова"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, полк Азов, плен, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Дмитрий Козацкий
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