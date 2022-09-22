Деньги, собранные в Латвии на Bayraktar для ВСУ, предлагают потратить на внедорожники и латвийские БПЛА

Дипломаты рассказали, что тему пожертвований поднимали в ходе состоявшейся в Киеве пресс-конференции с участием в том числе министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

"В рамках пресс-конференции также было проинформировано о состоянии реализации проекта по сбору средств на латвийский Bayraktar для Вооруженных сил Украины. На сегодня собрано более €900 тыс.", – говорится в сообщении.

В посте отмечается, что "учитывая современную военную ситуацию, а также продолжительность сбора средств в рамках этого проекта, его организаторами и участниками было предложено использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников".

Указанная техника может быть готова к отправке украинским военным в ближайшее время, подчеркнули авторы сообщения.

"Участники пресс-конференции обратились ко всем, кто пожертвовал в рамках проекта по сбору средств на Bayraktar, разрешить изменить цель проекта и уже сейчас приобрести указанные тактические дроны и внедорожники для украинской армии", – отметили украинские дипломаты.

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