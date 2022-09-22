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Деньги, собранные в Латвии на Bayraktar для ВСУ, предлагают потратить на внедорожники и латвийские БПЛА

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Собрано более &euro;900 тыс., сообщили дипломаты
Собрано более €900 тыс., сообщили дипломаты
Фото: pixabay.com

Пожертвования, которые в Латвии собирают на беспилотник Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины, предлагается направить на покупку десятков внедорожников и беспилотников латвийского производства. Об этом проинформировало 21 сентября в Fаcebook посольство Украины в Латвии.

Дипломаты рассказали, что тему пожертвований поднимали в ходе состоявшейся в Киеве пресс-конференции с участием в том числе министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

"В рамках пресс-конференции также было проинформировано о состоянии реализации проекта по сбору средств на латвийский Bayraktar для Вооруженных сил Украины. На сегодня собрано более €900 тыс.", – говорится в сообщении.

В посте отмечается, что "учитывая современную военную ситуацию, а также продолжительность сбора средств в рамках этого проекта, его организаторами и участниками было предложено использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников".

Указанная техника может быть готова к отправке украинским военным в ближайшее время, подчеркнули авторы сообщения.

"Участники пресс-конференции обратились ко всем, кто пожертвовал в рамках проекта по сбору средств на Bayraktar, разрешить изменить цель проекта и уже сейчас приобрести указанные тактические дроны и внедорожники для украинской армии", – отметили украинские дипломаты.

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/pfbid06wo6n8DZyH1ZP33fHB9fPPzgQs3hmah9sTiJST6ufPB8iY2WSqnaTDhWVy2AQw1xl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что латвийские активисты начали сбор пожертвований на покупку беспилотника Bayraktar для нужд ВСУ, стало известно 16 августа. Целью акции было собрать €5 млн. За несколько часов латвийцы пожертвовали больше €150 тыс.

Турецкая авиастроительная компания Baykar наиболее известна своим ударным беспилотником Bayraktar TB2, который активно использует Украина в войне с Россией еще с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Аналогичные сборы объявляли в УкраинеЛитвеПольшеКанаде и Норвегии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Латвия, автомобили, посольство, война, пожертвование, оборона, вторжение, беспилотники, деньги, ВСУ, война России против Украины, дипломаты, посольство Украины, пресс-конференция, посол, покупки, Bayraktar
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