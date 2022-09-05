Три "народных Bayraktar", на которые собирал деньги Притула, уже доставили в Украину

“Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине”, – сказал Байрактар.

Как подчеркнул турецкий предприниматель, многие украинцы мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники.

Байрактар добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.