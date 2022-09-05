Три "народных Bayraktar", на которые собирал деньги Притула, уже доставили в Украину

“Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине”, – сказал Байрактар.
Как подчеркнул турецкий предприниматель, многие украинцы мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники.
Байрактар добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
18 августа Притула сообщил, что на собранные на беспилотники деньги его фонд купил спутник и доступ на год к данным всего созвездия спутников ICEYE.
Министр обороны Украины Алесей Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".