"Халепа, Ковинька, Трясця". Притула раскрыл имена, которые получили "народные Bayraktar"

"Знакомьтесь, это Халепа, Ковинька и Трясця, наши три "народные Bayraktar". Они уже в Украине и начинают работать для наших Вооруженных сил! Эта история завершилась, а теперь ждем видео результатов их работы! Народный Bayraktar есть! Работаем дальше!" – написал Притула, сделав селфи на фоне стоящих в ангаре беспилотников.

Знайомтеся, це Халепа, Ковінька і Трясця, наші три Народні Байрактари!



Вони вже в Україні і вже починають працювати для наших Збройних Сил!!! Ця історія завершилася, а тепер чекаємо на відео результатів їхньої роботи! ;)))



Народний Байрактар є! Працюємо далі! pic.twitter.com/SXGjCr0vzY — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 6, 2022

В англоязычной версии твита Притула поблагодарил генерального директора компании Baykar Tech Халука Байрактара и саму компанию – производителя БПЛА, которые подарили Украине три этих беспилотника.

The People's Bayraktars have finally arrived! Meet the beauties: Khalepa, Kovinka, and Trjastsya!



They are already in Ukraine and in service of our Armed Forces.



Thank you @haluk @BaykarTech for the gift of these three Bayraktars.

Get ready for the videos of them at work! pic.twitter.com/DIGucXe0GL — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 6, 2022

О том, что в Украину уже доставили три беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирали деньги украинцы вместе с фондом Притулы, 5 сентября сообщил Байрактар.