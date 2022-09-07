"Халепа, Ковинька, Трясця". Притула раскрыл имена, которые получили "народные Bayraktar"

"Знакомьтесь, это Халепа, Ковинька и Трясця, наши три "народные Bayraktar". Они уже в Украине и начинают работать для наших Вооруженных сил! Эта история завершилась, а теперь ждем видео результатов их работы! Народный Bayraktar есть! Работаем дальше!" – написал Притула, сделав селфи на фоне стоящих в ангаре беспилотников.
Знайомтеся, це Халепа, Ковінька і Трясця, наші три Народні Байрактари!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 6, 2022
Вони вже в Україні і вже починають працювати для наших Збройних Сил!!! Ця історія завершилася, а тепер чекаємо на відео результатів їхньої роботи! ;)))
Народний Байрактар є! Працюємо далі! pic.twitter.com/SXGjCr0vzY
В англоязычной версии твита Притула поблагодарил генерального директора компании Baykar Tech Халука Байрактара и саму компанию – производителя БПЛА, которые подарили Украине три этих беспилотника.
The People's Bayraktars have finally arrived! Meet the beauties: Khalepa, Kovinka, and Trjastsya!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) September 6, 2022
They are already in Ukraine and in service of our Armed Forces.
Thank you @haluk @BaykarTech for the gift of these three Bayraktars.
Get ready for the videos of them at work! pic.twitter.com/DIGucXe0GL
О том, что в Украину уже доставили три беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирали деньги украинцы вместе с фондом Притулы, 5 сентября сообщил Байрактар.
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
18 августа Притула сообщил, что на собранные на беспилотники деньги его фонд купил спутник и доступ на год к данным всего созвездия спутников ICEYE.
Министр обороны Украины Алесей Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".