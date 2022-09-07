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"Халепа, Ковинька, Трясця". Притула раскрыл имена, которые получили "народные Bayraktar"

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Притула обнимается с "народным Байрактаром"
Притула обнимается с "народным Байрактаром"
Фото: Serhiy Prytula / Twitter

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула 6 сентября в Twitter рассказал, какие имена дали прибывшим в Украину беспилотникам Bayraktar TB2.

"Знакомьтесь, это Халепа, Ковинька и Трясця, наши три "народные Bayraktar". Они уже в Украине и начинают работать для наших Вооруженных сил! Эта история завершилась, а теперь ждем видео результатов их работы! Народный Bayraktar есть! Работаем дальше!" – написал Притула, сделав селфи на фоне стоящих в ангаре беспилотников.

В англоязычной версии твита Притула поблагодарил генерального директора компании Baykar Tech Халука Байрактара и саму компанию – производителя БПЛА, которые подарили Украине три этих беспилотника.

О том, что в Украину уже доставили три беспилотника Bayraktar TB2, на которые собирали деньги украинцы вместе с фондом Притулы, 5 сентября сообщил Байрактар.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/553024393176832/

Контекст:

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июняФонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

18 августа Притула сообщил, что на собранные на беспилотники деньги его фонд купил спутник и доступ на год к данным всего созвездия спутников ICEYE.

Министр обороны Украины Алесей Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".

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