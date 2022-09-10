Зеленский обсудил с производителем беспилотников Bayraktar строительство завода в Украине

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией с целью усиления обороноспособности украинской армии", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили подробности строительства завода Baykar в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

"Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента [Реджепа] Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал глава государства.

Он также упомянул эту беседу в вечернем обращении от 9 сентября, опубликованном Офисом президента.

"Сегодня в Киеве провел встречу с Халуком Байрактаром – человеком, которого украинцам особо представлять не нужно. Понятен контекст встречи, понятными будут и результаты. Усиливаем наше государство", – сказал Зеленский.