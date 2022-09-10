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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с производителем беспилотников Bayraktar строительство завода в Украине

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Зеленский наградил Байрактара орденом "За заслуги" I степени
Зеленский наградил Байрактара орденом "За заслуги" I степени
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября встретился с генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром. Об этом сообщил Офис президента.

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией с целью усиления обороноспособности украинской армии", – говорится в сообщении. 

Стороны также обсудили подробности строительства завода Baykar в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

"Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента [Реджепа] Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал глава государства.

Он также упомянул эту беседу в вечернем обращении от 9 сентября, опубликованном Офисом президента. 

"Сегодня в Киеве провел встречу с Халуком Байрактаром – человеком, которого украинцам особо представлять не нужно. Понятен контекст встречи, понятными будут и результаты. Усиливаем наше государство", – сказал Зеленский. 

Контекст:

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".

Беспилотники Bayraktar TB2 стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Еще в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar уже купила земельный участок для завода.

Теги: Турция, строительство, беспилотники, Владимир Зеленский, Bayraktar, Халук Байрактар
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