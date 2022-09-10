Зеленский обсудил с производителем беспилотников Bayraktar строительство завода в Украине

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией с целью усиления обороноспособности украинской армии", – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили подробности строительства завода Baykar в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.
Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.
"Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента [Реджепа] Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал глава государства.
Он также упомянул эту беседу в вечернем обращении от 9 сентября, опубликованном Офисом президента.
"Сегодня в Киеве провел встречу с Халуком Байрактаром – человеком, которого украинцам особо представлять не нужно. Понятен контекст встречи, понятными будут и результаты. Усиливаем наше государство", – сказал Зеленский.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".
Беспилотники Bayraktar TB2 стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Еще в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, Украина и Турция подписали в начале февраля 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.
8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar уже купила земельный участок для завода.