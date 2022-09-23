Невзлин: Паника в Кремле – это абсолютно достоверно

"Паника в Кремле – это абсолютно достоверно. Панические настроения в окружении [президента России Владимира Путина]. И это паническое решение не может быть правильным. В том числе и с точки зрения внутренней политики", – сказал он.

Бизнесмен считает, что, "без сомнения, сейчас люди будут во внутренней оппозиции".

"Я не уверен, что стоит призывать их выходить, как это делают люди [находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея] Навального, опять же, находясь за рубежом или даже в тюрьме, там, несколько человек. Все-таки брать ответственность за жизни людей нельзя. Пусть они сами там решают. Потому что мы понимаем, что разгон будет сильный. Понятно, что стрельба по населению ускорит конец Путина. Но мы же не хотим, чтобы кто-то дополнительно погиб из-за того, что мы хотим гибели этому режиму и этому человеку", – объяснил Невзлин.

Он подчеркнул, что пока не видит, что может быть заговор против главы Кремля.

ВИДЕО