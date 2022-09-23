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Невзлин: Паника в Кремле – это абсолютно достоверно

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Невзлин не прогнозирует заговора против главы Кремля
Невзлин не прогнозирует заговора против главы Кремля
Фото: ЕРА

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, в Кремле происходит паника. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Паника в Кремле – это абсолютно достоверно. Панические настроения в окружении [президента России Владимира Путина]. И это паническое решение не может быть правильным. В том числе и с точки зрения внутренней политики", – сказал он.

Бизнесмен считает, что, "без сомнения, сейчас люди будут во внутренней оппозиции".

"Я не уверен, что стоит призывать их выходить, как это делают люди [находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея] Навального, опять же, находясь за рубежом или даже в тюрьме, там, несколько человек. Все-таки брать ответственность за жизни людей нельзя. Пусть они сами там решают. Потому что мы понимаем, что разгон будет сильный. Понятно, что стрельба по населению ускорит конец Путина. Но мы же не хотим, чтобы кто-то дополнительно погиб из-за того, что мы хотим гибели этому режиму и этому человеку", – объяснил Невзлин.

Он подчеркнул, что пока не видит, что может быть заговор против главы Кремля.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкрига не произошло.

Невзлин уверен, что начать полномасштабное вторжение в Украину – "практически на 100% решение лично Путина".

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

Российские СМИ писали, что мобилизовать намерены до 1 млн россиян.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, Кремль, бизнес, политика, Леонид Невзлин, паника, бизнесмен
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