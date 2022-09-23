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По "результатам" псевдореферендумов оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ – "Медуза"

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Как отметила "Медуза", в Кремле не надеются, что результаты "голосования" вызовут рост поддержки действующей российской власти
Как отметила "Медуза", в Кремле не надеются, что результаты "голосования" вызовут рост поддержки действующей российской власти
Фото: EPA

Российские оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к России". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.

Явку при этом укажут на уровне 90%. На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.

"Референдумы" собеседники "Медузы" назвали "ритуалом с известным результатом". Они добавили, что в администрации президента уже планируют провести на оккупированных территориях выборы в местные органы власти.

Как сообщили источники, решение проводить голосование принималось "в спешке". В этом президента РФ Владимира Путина убедили "сторонники дальнейшей эскалации среди высокопоставленных российских силовиков и чиновников". Они его уверили, что мобилизацию и "референдумы" нужно проводить "как можно скорее".

От подготовки к "референдумам" практически отстранили внутриполитический блок Кремля и его главу Сергея Кириенко, отметила "Медуза". По их информации, за ход "голосования" в первую очередь отвечают местные пророссийские администрации и спецслужбы.

В целом, по словам собеседников "Медузы", "голосование" на оккупированных территориях будет похоже на ситуацию с "референдумом" перед аннексией Крыма в 2014 году: в первый день откроется небольшое количество участков, на которые соберут пророссийских жителей. Это нужно для того, что "показать картинку" с очередями перед участками, отметили собеседники. Как отметила "Медуза", такие видео уже публикуют российские пропагандистские агентства, в частности "РИА Новости".

В то же время в Кремле не надеются, что результаты "голосования" вызовут рост поддержки действующей российской власти. Как отметили источники, "на Донбасс сейчас всем все равно, они озабочены мобилизацией".

Сегодня на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты начали проводить псевдореферендумы за присоединение к РФ, сообщает "Русская служба BBC"Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можна приходить даже без паспорта. 

Контекст:

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, референдум, Кремль, Донбасс, Мариуполь, мобилизация, российская агрессия, голосование, война России против Украины, очереди, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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