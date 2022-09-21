"Псевдореферендумы" на оккупированных россиянами территориях Украины не будут иметь юридической силы – ОБСЕ

"Любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законной властью с соблюдением национального законодательства и международных стандартов. Поэтому запланированные "референдумы" будут незаконными", – говорится в заявлении.

В ОБСЕ отметили, что поскольку вторжение России продолжается, то какие-либо "референдумы" под управлением оккупационных властей будут противоречить международным стандартам и обязательствам по международному гуманитарному праву, а результаты этих "референдумов" не будут иметь юридической силы.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы "провокацией" и "цинизмом". Он заверил, что проведение псевдореферендумов не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости "сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.