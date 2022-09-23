В Снигиревке украинцы вышли на митинг проти российского "референдума"

"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", – заявили местные жители на видео, которое оказалось в распоряжении издания.

Участники протестного митинга призвали жителей Снигиревки и сел Снигиревской ОТГ, не идти на "референдум" и не участвовать в незаконном проведении "референдума".

Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.

Российские пропагандистские СМИ ранее сообщали, что на оккупированных территориях Николаевской области Украины также состоится "референдум", а после "вхождения" к РФ их "присоединят" к Херсонской области.