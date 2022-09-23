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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Снигиревке украинцы вышли на митинг проти российского "референдума"

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Жители Снигиревки не приемлют организованных РФ "референдумов"
Жители Снигиревки не приемлют организованных РФ "референдумов"
Фото: news.pn

Жители временно оккупированного города Снигиревка Николаевской области вышли на митинг против проведения "псевдореферендума", организованного РФ и коллаборантами в целях присоединения региона к России. Об это 23 сентября в Telegram сообщает издание "Преступности.нет".

"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", – заявили местные жители на видео, которое оказалось в распоряжении издания.

Участники протестного митинга призвали жителей Снигиревки и сел Снигиревской ОТГ, не идти на "референдум" и не участвовать в незаконном проведении "референдума".

Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.

Российские пропагандистские СМИ ранее сообщали, что на оккупированных территориях Николаевской области Украины также состоится "референдум", а после "вхождения" к РФ их "присоединят" к Херсонской области.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Теги: протесты, референдум, оккупация, митинг, аннексия, Николаевская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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