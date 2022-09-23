В Снигиревке украинцы вышли на митинг проти российского "референдума"

Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.
"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", – заявили местные жители на видео, которое оказалось в распоряжении издания.
Участники протестного митинга призвали жителей Снигиревки и сел Снигиревской ОТГ, не идти на "референдум" и не участвовать в незаконном проведении "референдума".
Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.
Российские пропагандистские СМИ ранее сообщали, что на оккупированных территориях Николаевской области Украины также состоится "референдум", а после "вхождения" к РФ их "присоединят" к Херсонской области.
С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.