"У меня нет рационального объяснения". Макрон заявил, что вторжение РФ в Украину является следствием изоляции Путина во время пандемии коронавируса

Французский президент подчеркнул, что не может найти рационального объяснения этому решению, и добавил, что российское вторжение в Украину похоже на стратегию интервенции Германии.

Макрон назвал принятое Путиным решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "встать на путь к миру".

Он напомнил, что несколько месяцев назад Путин, объясняя развязанную им войну в Украине, озвучивал месседж о том, что "НАТО на меня напало, они спровоцировали ситуацию, а я просто отреагировал“.

Однако теперь всем должно быть ясно, что лидер, который решился начать войну, который решился на эскалацию – это Путин, подчеркнул французский президент.

Ранее в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев рассказал, что во время изоляции, связанной с пандемией, Путин много общался с российским бизнесменом, основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, который имеет значительное влияние на президента РФ.

Это общение, убежден Пономарев, повлияло на решение Путина напасть на Украину.