"У меня нет рационального объяснения". Макрон заявил, что вторжение РФ в Украину является следствием изоляции Путина во время пандемии коронавируса

Французский президент подчеркнул, что не может найти рационального объяснения этому решению, и добавил, что российское вторжение в Украину похоже на стратегию интервенции Германии.
Макрон назвал принятое Путиным решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "встать на путь к миру".
Он напомнил, что несколько месяцев назад Путин, объясняя развязанную им войну в Украине, озвучивал месседж о том, что "НАТО на меня напало, они спровоцировали ситуацию, а я просто отреагировал“.
Однако теперь всем должно быть ясно, что лидер, который решился начать войну, который решился на эскалацию – это Путин, подчеркнул французский президент.
Ранее в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев рассказал, что во время изоляции, связанной с пандемией, Путин много общался с российским бизнесменом, основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, который имеет значительное влияние на президента РФ.
Это общение, убежден Пономарев, повлияло на решение Путина напасть на Украину.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ведет диалог с Россией с самого начала войны и продолжит вести его, стремясь достичь мира. Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.
Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным после того, как стало известно о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов", однако беседа так и не состоялась. Марон назвал российские псевдореферендумы "провокацией" и "цинизмом" и заявил, что надеется на разговор с российским лидером в ближайшие дни.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.