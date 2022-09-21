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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационный "глава" Запорожской области обратился к Путину по поводу присоединении региона к РФ

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Балицкий анонсировал "референдум" о присоединении к РФ в Запорожской области назначен на 23 27 сентября
Балицкий анонсировал "референдум" о присоединении к РФ в Запорожской области назначен на 23–27 сентября
Скриншот: Балицкий Евгений / Telegram

"Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий 21 сентября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть присоединение РФ к региону, если такое решение примут на "референдуме". Соответствующее видео опубликовано в Telegram Балицкого.

"Прошу руководство РФ в случае, если жители Запорожской области поддержат существующее решение на "референдуме", рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта РФ", – сказал он.

Контекст:

Так называемый "референдум" о присоединении к РФ в Запорожской области назначен на 23–27 сентября. На него будет вынесен вопрос о "выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России".

Аналогичные референдумы пройдут в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Путин 21 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, референдум, война, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины
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