Оккупационный "глава" Запорожской области обратился к Путину по поводу присоединении региона к РФ

"Прошу руководство РФ в случае, если жители Запорожской области поддержат существующее решение на "референдуме", рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта РФ", – сказал он.
Так называемый "референдум" о присоединении к РФ в Запорожской области назначен на 23–27 сентября. На него будет вынесен вопрос о "выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России".
Аналогичные референдумы пройдут в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Путин 21 сентября.