Оккупационный "глава" Запорожской области обратился к Путину по поводу присоединении региона к РФ

Балицкий анонсировал "референдум" о присоединении к РФ в Запорожской области назначен на 23–27 сентября Скриншот: Балицкий Евгений / Telegram

"Прошу руководство РФ в случае, если жители Запорожской области поддержат существующее решение на "референдуме", рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта РФ", – сказал он.