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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук призвала жителей оккупированных территорий не участвовать в "референдумах"

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Кабмин готовит законопроект об ответственности за паспортизацию на оккупированных территориях, заявила Верещук
Кабмин готовит законопроект об ответственности за паспортизацию на оккупированных территориях, заявила Верещук
Фото: Ірина Верещук / Telegram

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 21 сентября призвала жителей не подконтрольных Украине регионов игнорировать проведение "референдумов". Об этом она заявила в эфире телемарафона. Видео интервью она опубликовала у себя в Telegram.

"Я очередной раз призываю наших граждан, которые сейчас, к сожалению, находятся на [временно оккупированной территории] не участвовать в никаких референдумах: игнорировать, не идти, не участвовать в участковых комиссиях, или как они там их называют. Вообще игнорировать этот процесс – и этим помочь армии и помочь себе", – заявила Верещук.

Не участвовать в голосовании просит жителей Мариуполя и городской совет города. Там, в частности, отметили, что это может грозить дальнейшей мобилизацией.

"Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут быть использованы для дальнейших манипуляций и мобилизации", – говорится в сообщении.

Верещук также отметила, что объявление проведения референдумов на оккупированных территориях повлечет за собой усиление санкций против России.

Кроме того, она напомнила, что паспортизация на оккупированных территориях является незаконной. Кабинет Министров разработал законопроект, в котором будет описан процесс несения ответственности за принудительную раздачу паспортов. К примеру, если государственный служащий получит паспорт РФ, он будет наказан лишением свободы до 10 лет, за пропаганду получения российских паспортов будет лишение свободы до восьми лет. Те, кто будут заставлять жителей региона получить документ, могут быть наказаны лишением свободы на 12 лет, добавила Верещук.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.

Теги: Украина, Кабинет Министров, санкции, референдум, МИД Украины, паспорт, Ирина Верещук, российская агрессия, война России против Украины, документы, деоккупация
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