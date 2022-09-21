Верещук призвала жителей оккупированных территорий не участвовать в "референдумах"

"Я очередной раз призываю наших граждан, которые сейчас, к сожалению, находятся на [временно оккупированной территории] не участвовать в никаких референдумах: игнорировать, не идти, не участвовать в участковых комиссиях, или как они там их называют. Вообще игнорировать этот процесс – и этим помочь армии и помочь себе", – заявила Верещук.

Не участвовать в голосовании просит жителей Мариуполя и городской совет города. Там, в частности, отметили, что это может грозить дальнейшей мобилизацией.

"Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут быть использованы для дальнейших манипуляций и мобилизации", – говорится в сообщении.

Верещук также отметила, что объявление проведения референдумов на оккупированных территориях повлечет за собой усиление санкций против России.

Кроме того, она напомнила, что паспортизация на оккупированных территориях является незаконной. Кабинет Министров разработал законопроект, в котором будет описан процесс несения ответственности за принудительную раздачу паспортов. К примеру, если государственный служащий получит паспорт РФ, он будет наказан лишением свободы до 10 лет, за пропаганду получения российских паспортов будет лишение свободы до восьми лет. Те, кто будут заставлять жителей региона получить документ, могут быть наказаны лишением свободы на 12 лет, добавила Верещук.