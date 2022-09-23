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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участки для "референдума" об аннексии открываются в нескольких городах России – Институт исследования войны

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В России заявили об открытии 201 пункта
В России заявили об открытии 201 пункта
Фото: ЕРА

Российские власти создали избирательные участки в некоторых регионах РФ якобы для "голосования" украинцев, вывезенных с оккупированных территорий, на "референдуме" о присоединении к России. Об этом пишет в оперативном анализе 21 сентября американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики считают, что чиновники РФ воспользуются ими, чтобы сфальсифицировать результаты и без того фиктивных референдумов.

По данным ISW, "посол" незаконной "ЛНР" в России Родион Мирошник заявил 22 сентября о создании в стране 201 избирательного участка. 135 из них – в Ростовской области, где много вынужденно выехавших жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области. 

Власти на оккупированной части Херсонской области готовят пропагандистские кампании для легитимации "референдумов" и формирования "избирательных комиссий", говорится в сообщении.

Также практикуется выдача гуманитарной помощи в обмен на личные данные, которые, по мнению военных экспертов, будут использованы для подделки "протоколов подсчета голосов". 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Теги: Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, Херсонская область, Запорожская область, ДНР, война России против Украины, ЛДНР, Родион Мирошник
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