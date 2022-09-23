Участки для "референдума" об аннексии открываются в нескольких городах России – Институт исследования войны

Аналитики считают, что чиновники РФ воспользуются ими, чтобы сфальсифицировать результаты и без того фиктивных референдумов.

По данным ISW, "посол" незаконной "ЛНР" в России Родион Мирошник заявил 22 сентября о создании в стране 201 избирательного участка. 135 из них – в Ростовской области, где много вынужденно выехавших жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.

Власти на оккупированной части Херсонской области готовят пропагандистские кампании для легитимации "референдумов" и формирования "избирательных комиссий", говорится в сообщении.

Также практикуется выдача гуманитарной помощи в обмен на личные данные, которые, по мнению военных экспертов, будут использованы для подделки "протоколов подсчета голосов".