Участки для "референдума" об аннексии открываются в нескольких городах России – Институт исследования войны

Аналитики считают, что чиновники РФ воспользуются ими, чтобы сфальсифицировать результаты и без того фиктивных референдумов.
По данным ISW, "посол" незаконной "ЛНР" в России Родион Мирошник заявил 22 сентября о создании в стране 201 избирательного участка. 135 из них – в Ростовской области, где много вынужденно выехавших жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.
Власти на оккупированной части Херсонской области готовят пропагандистские кампании для легитимации "референдумов" и формирования "избирательных комиссий", говорится в сообщении.
Также практикуется выдача гуманитарной помощи в обмен на личные данные, которые, по мнению военных экспертов, будут использованы для подделки "протоколов подсчета голосов".
С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.