В первый день псевдореферендума в Мелитополе прогремел громкий взрыв – Федоров

Федоров сообщил, что "референдум" в Мелитополе начался со взрыва Фото: Иван федоров / Facebook

"В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города", – написал он.

Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".

Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

С 23 по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.