В первый день псевдореферендума в Мелитополе прогремел громкий взрыв – Федоров

"В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города", – написал он.
Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.
Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".
Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.
С 23 по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.
В городе активно действует украинское движение сопротивления, которое борется с оккупантами и коллаборантами. Кроме того, по военным целям оккупантов в Мелитополе и окрестностях работает ВСУ.