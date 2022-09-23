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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первый день псевдореферендума в Мелитополе прогремел громкий взрыв – Федоров

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Федоров сообщил, что "референдум" в Мелитополе начался со взрыва
Федоров сообщил, что "референдум" в Мелитополе начался со взрыва
Фото: Иван федоров / Facebook

Законно избранный мэр временного оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил утром 23 сентября в Telegram о взрыве в городе.

"В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города", – написал он.

Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".

Накануне "референдума", как сообщал Федоров, 22 сентября оккупанты устроили теракт в Мелитополе, чтобы обвинить в нем украинские власти.

С 23 по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России. Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

В городе активно действует украинское движение сопротивления, которое борется с оккупантами и коллаборантами. Кроме того, по военным целям оккупантов в Мелитополе и окрестностях работает ВСУ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, взрыв, референдум, оккупация, Мелитополь, аннексия, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, голосование, война России против Украины, взрывы, присоединение, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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