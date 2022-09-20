"Оккупанты безудержно курят". В Мелитополе прогремели два мощных взрыва

"Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе прогремели два громких взрыва", – написал городской голова.

По его словам, возле местного элеватора поднимается черный дым.

"Выясняем подробности", – добавил Федоров.

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