"Оккупанты безудержно курят". В Мелитополе прогремели два мощных взрыва

"Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе прогремели два громких взрыва", – написал городской голова.
По его словам, возле местного элеватора поднимается черный дым.
"Выясняем подробности", – добавил Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.