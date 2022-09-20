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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты безудержно курят". В Мелитополе прогремели два мощных взрыва

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По словам Федорова, вблизи городского элеватора стоит черный дым
По словам Федорова, вблизи городского элеватора стоит черный дым
Фото: ЕРА

В Мелитополе Запорожской области утром 20 сентября прогремело два мощных взрыва. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе прогремели два громких взрыва", – написал городской голова.

По его словам, возле местного элеватора поднимается черный дым.

"Выясняем подробности", – добавил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, война России против Украины, взрывы, Иван Федоров
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