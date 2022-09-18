Мэр Мелитополя: Мощный взрыв в городе – вероятный результат зачистки ФСБ

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города – вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого начальника "ГБР народной милиции". Денис Стефанков является одним из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество. Всем, кто изменил Украине, должно быть понятно: вы не нужны России. После того как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", – сообщил мэр.
О взрыве в Мелитополе Федоров сообщил вечером в воскресенье.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.