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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя: Мощный взрыв в городе – вероятный результат зачистки ФСБ

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Взрыв произошел в центре города
Взрыв произошел в центре города
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Мощный удар, который вечером 18 сентября раздался в центре Мелитополя Запорожской области – вероятно, результат зачистки Федеральной службы безопасности РФ. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города – вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого начальника "ГБР народной милиции". Денис Стефанков является одним из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество. Всем, кто изменил Украине, должно быть понятно: вы не нужны России. После того как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", – сообщил мэр.

О взрыве в Мелитополе Федоров сообщил вечером в воскресенье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, взрыв, оккупация, ФСБ, Мелитополь, война России против Украины, Иван Федоров
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