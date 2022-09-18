"Ждем подробностей от сил сопротивления", Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве в центре города

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
Взять областной центр оккупанты не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.