"Ждем подробностей от сил сопротивления", Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве в центре города

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)