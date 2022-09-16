Мэр Мелитополя заявил, что для оккупантов в городе минувшая ночь была "горячей"

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100-процентной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", – написал городской голова.

По его словам, сейчас уточняются результаты нанесенного ночью удара.

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