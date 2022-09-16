Мэр Мелитополя заявил, что для оккупантов в городе минувшая ночь была "горячей"

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100-процентной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", – написал городской голова.
По его словам, сейчас уточняются результаты нанесенного ночью удара.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины. Взять областной центр они не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.