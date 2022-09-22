Оккупанты устроили в Мелитополе теракт с жертвами, чтобы обвинить Украину – мэр

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных", – написал Федоров.
Позднее Федоров уточнил информацию о пострадавших в результате взрыва.
"От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, шесть российских военных", – написал мэр. Пострадали ли в результате взрыва мирные жители, он не уточнил.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.
В городе активно действует украинское движение сопротивления, которое борется с оккупантами и коллаборантами. Кроме того, по военным целям оккупантов в Мелитополе и окрестностях работает ВСУ.