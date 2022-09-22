Оккупанты устроили в Мелитополе теракт с жертвами, чтобы обвинить Украину – мэр

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных", – написал Федоров.

Позднее Федоров уточнил информацию о пострадавших в результате взрыва.

"От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, шесть российских военных", – написал мэр. Пострадали ли в результате взрыва мирные жители, он не уточнил.