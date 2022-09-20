Российские военные изъяли все украинские книги из библиотек Мелитополя – Центр национального сопротивления

По информации центра, оккупанты фактически изъяли всю украиноязычную литературу – не только книги по АТО, но и детские.

"Ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности". Все это россияне называют "денацификацией", хотя по факту именно нацисты известны своей войной с книгами", – говорится в заявлении.

В центре отметили, что Украина обязательно вернет свои территории, однако призвали жителей покинуть город и область и не становиться живым щитом для оккупанта во время операции ВСУ по освобождению региона.