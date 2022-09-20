Российские военные изъяли все украинские книги из библиотек Мелитополя – Центр национального сопротивления

По информации центра, оккупанты фактически изъяли всю украиноязычную литературу – не только книги по АТО, но и детские.
"Ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности". Все это россияне называют "денацификацией", хотя по факту именно нацисты известны своей войной с книгами", – говорится в заявлении.
В центре отметили, что Украина обязательно вернет свои территории, однако призвали жителей покинуть город и область и не становиться живым щитом для оккупанта во время операции ВСУ по освобождению региона.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что утром 20 сентября в городе прогремело два мощных взрыва. По его словам, российские оккупанты "безудержно курят" в Мелитополе.