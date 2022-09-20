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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные изъяли все украинские книги из библиотек Мелитополя – Центр национального сопротивления

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Оккупанты фактически изъяли всю украиноязычную литературу
Оккупанты фактически изъяли всю украиноязычную литературу
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Российские оккупанты изъяли все книги, в том числе детские, на украинском языке из библиотек Мелитополя. Об этом сообщил 20 сентября Центр национального сопротивления.

По информации центра, оккупанты фактически изъяли всю украиноязычную литературу – не только книги по АТО, но и детские.

"Ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности". Все это россияне называют "денацификацией", хотя по факту именно нацисты известны своей войной с книгами", – говорится в заявлении.

В центре отметили, что Украина обязательно вернет свои территории, однако призвали жителей покинуть город и область и не становиться живым щитом для оккупанта во время операции ВСУ по освобождению региона.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Взять областной центр россияне не смогли, поэтому решили объявить Мелитополь "столицей" области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что утром 20 сентября в городе прогремело два мощных взрыва. По его словам, российские оккупанты "безудержно курят" в Мелитополе.

Теги: литература, Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, книги, ВСУ, российские военные, российские оккупанты, книга
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