В Мариуполе оккупанты заставляют местных голосовать на псевдореферендуме за гуманитарку – ГУР

В Мариуполе оккупанты будут обходить дома со списками желающих получить "гуманитарную помощь" и за нее придется голосовать Фото: ЕРА

"Оккупанты будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно дороги нет" и всем, кто брал гуманитарку, придется голосовать", – говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что в городе так называемый штаб подготовки к псевдореферендуму развернут в одном из торговых центров, который полностью координируются представителями партии "Единая Россия".

По информации ГУР, чтобы избежать ударов ВСУ, все центры подготовки к псевдореферендуму размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданских.