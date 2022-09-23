В Мариуполе оккупанты заставляют местных голосовать на псевдореферендуме за гуманитарку – ГУР

"Оккупанты будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно дороги нет" и всем, кто брал гуманитарку, придется голосовать", – говорится в сообщении ГУР.
Сообщается, что в городе так называемый штаб подготовки к псевдореферендуму развернут в одном из торговых центров, который полностью координируются представителями партии "Единая Россия".
По информации ГУР, чтобы избежать ударов ВСУ, все центры подготовки к псевдореферендуму размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданских.
С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
23 сентября в оккупированном Мариуполе россияне начали проводить так называемый референдум о присоединении оккупированной Донецкой области к России. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителей города принуждают принимать в нем участие силой.