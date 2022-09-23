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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты заставляют местных голосовать на псевдореферендуме за гуманитарку – ГУР

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В Мариуполе оккупанты будут обходить дома со списками желающих получить "гуманитарную помощь" и за нее придется голосовать
В Мариуполе оккупанты будут обходить дома со списками желающих получить "гуманитарную помощь" и за нее придется голосовать
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) россияне планируют привлечь так называемые комиссии, которые будут предлагать гуманитарную помощь в обмен на голоса на псевдореферендуме. Об этом 23 сентября сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram (ГУР МО).

"Оккупанты будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно дороги нет" и всем, кто брал гуманитарку, придется голосовать", – говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что в городе так называемый штаб подготовки к псевдореферендуму развернут в одном из торговых центров, который полностью координируются представителями партии "Единая Россия".

По информации ГУР, чтобы избежать ударов ВСУ, все центры подготовки к псевдореферендуму размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданских.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России.

23 сентября в оккупированном Мариуполе россияне начали проводить так называемый референдум о присоединении оккупированной Донецкой области к России. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителей города принуждают принимать в нем участие силой.

Теги: Россия, Украина, референдум, Мариуполь, голосование, война России против Украины
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