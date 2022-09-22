В оккупированном Мариуполе россияне начали агитировать женщин вступать в армию РФ

"Россияне в отчаянии. На оккупированных территориях уже появляются листовки с призывом к женщинам поступать на военную службу. Из-за успешного наступления ВСУ россияне пытаются мобилизовать население, а больше всего – на оккупированных территориях. Теперь уже не только мужчин, но и женщин. Это свидетельствует о полном отчаянии и понимании приближающегося поражения", – говорится в сообщении.

В горсовете призвали мариупольцев не идти ни на какое сотрудничество с оккупантами.

"Не верьте пропаганде. Оккупанты боятся ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве "пушечного мяса". Особенно – после проведения псевдореферендумов", – отметили в горсовете.