В оккупированном Мариуполе россияне начали агитировать женщин вступать в армию РФ

"Россияне в отчаянии. На оккупированных территориях уже появляются листовки с призывом к женщинам поступать на военную службу. Из-за успешного наступления ВСУ россияне пытаются мобилизовать население, а больше всего – на оккупированных территориях. Теперь уже не только мужчин, но и женщин. Это свидетельствует о полном отчаянии и понимании приближающегося поражения", – говорится в сообщении.
В горсовете призвали мариупольцев не идти ни на какое сотрудничество с оккупантами.
"Не верьте пропаганде. Оккупанты боятся ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве "пушечного мяса". Особенно – после проведения псевдореферендумов", – отметили в горсовете.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под оккупацией.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".