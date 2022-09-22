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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе россияне начали агитировать женщин вступать в армию РФ

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Оккупанты в Мариуполе призывают женщин вступать в ряды российской армии
Оккупанты в Мариуполе призывают женщин вступать в ряды российской армии
Фото: ЕРА

На временно оккупированной территории Мариуполя (Донецкая область) начали появляются листовки с призывом к женщинам поступать на военную службу в армию РФ. Об этом 22 сентября сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Россияне в отчаянии. На оккупированных территориях уже появляются листовки с призывом к женщинам поступать на военную службу. Из-за успешного наступления ВСУ россияне пытаются мобилизовать население, а больше всего – на оккупированных территориях. Теперь уже не только мужчин, но и женщин. Это свидетельствует о полном отчаянии и понимании приближающегося поражения", – говорится в сообщении.

В горсовете призвали мариупольцев не идти ни на какое сотрудничество с оккупантами.

"Не верьте пропаганде. Оккупанты боятся ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве "пушечного мяса". Особенно – после проведения псевдореферендумов", – отметили в горсовете.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под оккупацией.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, горсовет, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, россияне
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