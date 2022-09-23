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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под наблюдением людей с автоматами. Андрющенко рассказал, как проходит "референдум" в Мариуполе

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В Донецкой области начался псевдореферендум оккупантов
В Донецкой области начался псевдореферендум оккупантов
Фото: EPA

В Мариуполе россияне 23 сентября начали проводить так называемый референдум о присоединении оккупированной Донецкой области к России. Людей принуждают принимать в нем участие силой, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые.  Для голосования нет никаких кабинок.

"Отметка ставится под пристальным наблюдением людей с автоматами. Такова она – российская демократия", – написал Андрющенко.

По его словам, основным средством принуждения для голосования является поквартирный обход. В дома мариупольцев приходит "комиссия" в составе двух человек с урной и бюллетенями и два автоматчика. Также они заставляют соседей вытаскивать людей к "комиссии".

В Мангушском и Никольском районах нет ни одного физического участка. При этом людей отлавливают гораздо активнее, особенно в сельской местности, отмечает Андрющенко.

"Фактически "показательный" старт псевдореферендума выглядит очень провально, что совсем не удивляет. В срочном порядке оккупационные власти гонят под камеры на едва готовые участки в помещении ЦНАП Центрального района, школ №4, 5, 41 "бюджетников" и других коллаборантов, чтобы хоть как-то отчитаться о "празднике возвращения домой", – написал он.

Андрющенко заявляет, что мариупольцы в целом выбрали правильную тактику уклонения от голосования. Он советует просто не открывать двери "комиссии", хотя и отмечает, что оккупанты сами "нарисуют" нужные подписи.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Теги: референдум, Донецкая область, Мариуполь, голосование, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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