В Луганской области "проголосовавших" против присоединения к России записывают "в отдельный блокнот" – Гайдай

"Голосование" проходит в том числе во дворах Фото: ЕРА

"Имеем сообщения от людей с оккупированных территорий, что так называемые [избирательные] комиссии сопровождают люди с оружием. В случае не открытия дверей в квартиры угрожают их выбить", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что, если кто-то "проголосовал" против "присоединения к России", этого "избирателя" записывают в "какой-то отдельный блокнот".

"Голосовать" можно без паспорта, потому что "мы тебя и так знаем", – рассказал Гайдай.

В видеокомментарии, который он разместил, глава обладминистрации прогнозирует, что оккупанты заявят, что около 80% галочек будут за "присоединение".

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