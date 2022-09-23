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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области "проголосовавших" против присоединения к России записывают "в отдельный блокнот" – Гайдай

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"Голосование" проходит в том числе во дворах
"Голосование" проходит в том числе во дворах
Фото: ЕРА

Организованный оккупантами "референдум" в Луганской области проходит в присутствии вооруженных людей. Об этом 23 сентября сообщил в Telegrаm глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Имеем сообщения от людей с оккупированных территорий, что так называемые [избирательные] комиссии сопровождают люди с оружием. В случае не открытия дверей в квартиры угрожают их выбить", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что, если кто-то "проголосовал" против "присоединения к России", этого "избирателя" записывают в "какой-то отдельный блокнот".

"Голосовать" можно без паспорта, потому что "мы тебя и так знаем", – рассказал Гайдай.

В видеокомментарии, который он разместил, глава обладминистрации прогнозирует, что оккупанты заявят, что около 80% галочек будут за "присоединение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, Луганская область, референдум, война, Сергей Гайдай, голосование, война России против Украины, квартира, присоединение, российские оккупанты
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