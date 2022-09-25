"Лаосская... Луганская". Лавров перепутал название областей в Украине, выступая в Генассамблее ООН. Видео

Трансляцию вела "Немецкая волна".

Лавров рассуждал о "путчистах" и "госперевороте" в Украине в 2014 году и озвучил ряд лживых пропагандистских тезисов. В частности, он сказал: "Мы должны были мириться с курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, российских СМИ, культуры? Требованием изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса?"

Он заявил, что РФ "не оставили иного выбора", как признать независимыми "государствами" незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" и начать полномасштабную войну против Украины.

По утверждению главы российского МИД, НАТО создавал угрозы безопасности РФ на территории Украины, война соответствует Уставу ООН, хотя Генассамблея ООН осудила российскую агрессию против Украины.

Говоря о псевдореферендумах на захваченных Россией территорий Украины, Лавров сказал: "Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской... Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожных... Запорожской областях Украины "референдумах".

Он считает, что люди, которые вынуждены принимать участие в псевдореферендуме под присмотром вооруженных лиц, "уходят в Россию, забирая с собой свои земли".

Этот фрагмент выступления Лаврова уже распространяют в соцсетях. Cудя по кадрам из трансляции, в зале было много пустых кресел, когда он говорил.