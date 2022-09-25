"Лаосская... Луганская". Лавров перепутал название областей в Украине, выступая в Генассамблее ООН. Видео

Трансляцию вела "Немецкая волна".
Лавров рассуждал о "путчистах" и "госперевороте" в Украине в 2014 году и озвучил ряд лживых пропагандистских тезисов. В частности, он сказал: "Мы должны были мириться с курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, российских СМИ, культуры? Требованием изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса?"
Он заявил, что РФ "не оставили иного выбора", как признать независимыми "государствами" незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" и начать полномасштабную войну против Украины.
По утверждению главы российского МИД, НАТО создавал угрозы безопасности РФ на территории Украины, война соответствует Уставу ООН, хотя Генассамблея ООН осудила российскую агрессию против Украины.
Говоря о псевдореферендумах на захваченных Россией территорий Украины, Лавров сказал: "Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской... Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожных... Запорожской областях Украины "референдумах".
Он считает, что люди, которые вынуждены принимать участие в псевдореферендуме под присмотром вооруженных лиц, "уходят в Россию, забирая с собой свои земли".
Этот фрагмент выступления Лаврова уже распространяют в соцсетях. Cудя по кадрам из трансляции, в зале было много пустых кресел, когда он говорил.
Новые выступления лошади Путина-Пржевальского: Лаосская и Запорожная области на всех парусах плывут в гавань Российской Океании— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) September 24, 2022
Кокаин не помогает уже даже в лошадиных дозах pic.twitter.com/qiBIremI24
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках, "участки" откроются 27 сентября.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции, а также потребовали срочно созвать заседание Совбеза ООН.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".