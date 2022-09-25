ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лаосская... Луганская". Лавров перепутал название областей в Украине, выступая в Генассамблее ООН. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавров в Генассамблее озвучивал тезисы российской пропаганды
Лавров в Генассамблее озвучивал тезисы российской пропаганды
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября, ошибся в названии Луганской области Украины.

Трансляцию вела "Немецкая волна".

Лавров рассуждал о "путчистах" и "госперевороте" в Украине в 2014 году и озвучил ряд лживых пропагандистских тезисов. В частности, он сказал: "Мы должны были мириться с курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, российских СМИ, культуры? Требованием изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса?"

Он заявил, что РФ "не оставили иного выбора", как признать независимыми "государствами" незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" и начать полномасштабную войну против Украины.

По утверждению главы российского МИД, НАТО создавал угрозы безопасности РФ на территории Украины, война соответствует Уставу ООН, хотя Генассамблея ООН осудила российскую агрессию против Украины.

Говоря о псевдореферендумах на захваченных Россией территорий Украины, Лавров сказал: "Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской... Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожных... Запорожской областях Украины "референдумах".

Он считает, что люди, которые вынуждены принимать участие в псевдореферендуме под присмотром вооруженных лиц, "уходят в Россию, забирая с собой свои земли".

Этот фрагмент выступления Лаврова уже распространяют в соцсетях. Cудя по кадрам из трансляции, в зале было много пустых кресел, когда он говорил.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках, "участки" откроются 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результатыПо информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции, а также потребовали срочно созвать заседание Совбеза ООН.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, референдум, Сергей Лавров, МИД России, российская пропаганда, ДНР, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, ЛНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (511384)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (439675)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (229792)
4
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (108807)
5
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (34615)
6
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (28346)
7
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (26648)
8
Усик показал родное место в Черниговской области (23999)
 
 
 
 