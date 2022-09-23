G7: Не признаем бутафорских "референдумов" на территории Украины

"Мы не признаем бутафорских референдумов на территории Украины и ответим последующими адресными санкциями. Шаги к эскалации, ядерная риторика со стороны России безответственны – министры иностранных дел G7: Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США и Европейский союз в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

Ми не визнаємо бутафорських референдумів на території * і відповімо подальшими адресними санкціями. Кроки до ескалації, ядерна риторика з боку Росії є безвідповідальними – міністри закордонних справ @G7 * * * * * * * & * у Нью-Йорку #UNGA77 #G7GER https://t.co/KdfszAMpEC https://t.co/prwEgwp0qZ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 22, 2022

Сегодня на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты начали проводить псевдореферендумы за присоединение к РФ, сообщает BBC. Людей принуждают принимать в референдуме участие силой, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Также российские власти создали избирательные участки в некоторых регионах РФ якобы для "голосования" украинцев, вывезенных с оккупированных территорий, на "референдуме" о присоединении к России, сообщал американский Институт исследования войны (ISW).

Коллаборантов и причастных к организации псевдореферендумов "ждет суд", заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.