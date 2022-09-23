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G7: Не признаем бутафорских "референдумов" на территории Украины

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Страны G7 анонсировали адресные санкции за проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях
Страны G7 анонсировали адресные санкции за проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях
Фото: EPA

Главы Министерств иностранных дел "Группы семи" не признают результатов референдумов, которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Соответсвующие заявление они сделали в Twitter 23 сентября.

"Мы не признаем бутафорских референдумов на территории Украины и ответим последующими адресными санкциями. Шаги к эскалации, ядерная риторика со стороны России безответственны – министры иностранных дел G7: Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США и Европейский союз в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

Сегодня на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты начали проводить псевдореферендумы за присоединение к РФ, сообщает BBCЛюдей принуждают принимать в референдуме участие силой, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок. 

Также российские власти создали избирательные участки в некоторых регионах РФ якобы для "голосования" украинцев, вывезенных с оккупированных территорий, на "референдуме" о присоединении к России, сообщал американский Институт исследования войны (ISW).

Коллаборантов и причастных к организации псевдореферендумов "ждет суд", заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Контекст:

Оккупанты заявляли, что планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России с 23-го по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Теги: Владимир Путин, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония, референдум, захват, оккупация, Европейский союз, голосование, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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