Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости

Зеленская: Восстановление страны начинается именно с людей. Если улучшить их жизнь, восстановить силы, улучшится и восстановится вся страна Фото: olenazelenska_official / Instagram

"Когда создаешь такие инициативы, очень важно понимать, для кого и для чего ты работаешь. Я хорошо знаю, для кого и зачем. В центре моего фонда – человек. Его благополучие. Я верю, что восстановление страны начинается именно с людей. Если улучшить их жизнь, восстановить силы, улучшится и восстановится вся страна", – анонсировала проект супруга украинского президента Владимира Зеленского.

Она отметила, что ее благотворительная платформа будет работать по трем направлениям, в числе которых предоставление гуманитарной помощи, медицинских услуг и образования.

"Наша задача – помочь жизни победить. А для этого нужны больницы, школы, рабочие места и возможности. Я пригласила мировых деятелей присоединяться к восстановлению Украины", – отметила Зеленская.

На презентации платформы присутствовали мировые лидеры, бизнесмены и филантропы, в числе которых были бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, генеральный директор Metropolitan Opera в Нью-Йорке Питер Гелб, американский телеведущий и актер Джимми Фэллон, актер Мэтт Деймон, актриса Брук Шилдс. На благотворительном вечере выступили украинские звезды. Ведущим мероприятия стал Андрей Бедняков, отмечается на сайте президента Украины.

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