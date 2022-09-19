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19 сентября, 2022
 
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"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"

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Зеленская: Сегодня в Лондоне могла попрощаться с ее величеством от имени всех украинцев
Зеленская: Сегодня в Лондоне могла попрощаться с ее величеством от имени всех украинцев
Фото: ЕРА

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II напомнила, как та поддерживала Украину. Об этом Зеленская написала 19 сентября в Instagram.

"В эти дни памяти ее величества королевы Елизаветы II почти у каждого свое любимое воспоминание о ней. Так бывает, когда отошла действительно эпоха, повлиявшая на всех. И к тому же эпоха благородная и образцовая, к которой хочется быть причастным", – написала она.

По словам первой леди Украины, королева больше всего впечатляла ее тем, что, "имея многочисленные обязанности, успевала уделять внимание и отвечать на письма детей".

"В том числе наших украинских детей. Только в последние годы письма с пометкой Royal Мail пришли к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от ее величества пришел и в школу №1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили Елизавету II с 90-летием", – напомнила Зеленская.

В своем посте супруга Зеленского поблагодарила Елизавету II за помощь украинцам.

"Сегодня в Лондоне могла попрощаться с ее величеством от имени всех украинцев. Спасибо за постоянное внимание к Украине, за вдохновенные пожелания, которые мы получили от вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет", – подытожила Зеленская.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится еще одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, после чего прозвучит "Боже, храни короля".

Вечером в присутствии самых близких родственников королевы пройдет церемония погребения. Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, похороны, Елена Зеленская
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