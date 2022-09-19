"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"

Зеленская: Сегодня в Лондоне могла попрощаться с ее величеством от имени всех украинцев Фото: ЕРА

"В эти дни памяти ее величества королевы Елизаветы II почти у каждого свое любимое воспоминание о ней. Так бывает, когда отошла действительно эпоха, повлиявшая на всех. И к тому же эпоха благородная и образцовая, к которой хочется быть причастным", – написала она.

По словам первой леди Украины, королева больше всего впечатляла ее тем, что, "имея многочисленные обязанности, успевала уделять внимание и отвечать на письма детей".

"В том числе наших украинских детей. Только в последние годы письма с пометкой Royal Мail пришли к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от ее величества пришел и в школу №1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили Елизавету II с 90-летием", – напомнила Зеленская.

В своем посте супруга Зеленского поблагодарила Елизавету II за помощь украинцам.

"Сегодня в Лондоне могла попрощаться с ее величеством от имени всех украинцев. Спасибо за постоянное внимание к Украине, за вдохновенные пожелания, которые мы получили от вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет", – подытожила Зеленская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)