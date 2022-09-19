В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото

Венок, а также корона и скипетр Елизаветы II находились на крышке гроба, когда его несли во главе похоронной церемонии из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство Фото: ЕРА

"По просьбе короля венок состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта (срезанных с растения, выращенного из мирта, который был в свадебном букете королевы), а также цветов в оттенках золота, розового и темно-бордового цветов с вкраплениями белого, срезанных в саду королевских резиденций", – говорится в заявлении семьи.

Венок, а также корона и скипетр Елизаветы II находились на крышке гроба, когда его несли во главе похоронной церемонии из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, отмечает Page Six. Возле венка также была прикреплена записка от короля Чарльза III.

"В любящей и преданной памяти. Чарльз", – было написано в ней.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022