В Лондоне проходят похороны Елизаветы II. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Король Чарльз III прибыл на похороны матери в военной форме
Фото: EPA
Принцесса Анна, дочь Елизаветы II
Фото: EPA
Фото: EPA
Кэтрин, принцесса Уэльская, с сыном принцем Джорджем
Фото: EPA
Фото: EPA
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Пустая улица в Манчестере. Сегодня в Великобритании в связи с похоронами Елизаветы II объявлен выходной
В Лондоне 19 сентября проходят государственные похороны королевы Елизаветы II
, скончавшейся 8 сентября в шотландском замке Балморал на 96-м году жизни. После панихиды гроб с телом королевы должны перевезти из Вестминстерского аббатства в Виндзорский замок, где ее похоронят в часовне Святого Георгия рядом с мужем принцем Филиппом, умершим в прошлом году. Агентство EPA
опубликовало фотографии с церемонии.