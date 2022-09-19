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В Лондоне проходят похороны Елизаветы II. Фоторепортаж

Сегодня 13.30
В Лондоне 19 сентября проходят государственные похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в шотландском замке Балморал на 96-м году жизни. После панихиды гроб с телом королевы должны перевезти из Вестминстерского аббатства в Виндзорский замок, где ее похоронят в часовне Святого Георгия рядом с мужем принцем Филиппом, умершим в прошлом году. Агентство EPA опубликовало фотографии с церемонии.
Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III, герцогиня Кембриджская Кэтрин
 

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