Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото

ВВС отмечает, что внуки монарха впервые принимают участие в этом ритуале. Ранее это делали только дети покойного короля или королевы.
Сыновья короля Чарльза III, принц Уильям и его младший брат Гарри были в военной форме. Как пишет BBC, принц Гарри надел военную форму впервые после того, как в 2020 году отказался от выполнения королевских обязанностей. Отмечается, что присутствовать в военной форме во время караула принца Гарри попросил его отец.
Также в карауле были задействованы дети принцессы Анны – Питер Филлипс и Зара Тиндалл, дочери принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения, а также дети принца Эдуарда – леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.
В настоящее время гроб Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце. Чтобы проститься с ней, ко дворцу выстроилась многокилометровая очередь.