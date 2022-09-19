Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото

ВВС отмечает, что внуки монарха впервые принимают участие в этом ритуале. Ранее это делали только дети покойного короля или королевы.

Сыновья короля Чарльза III, принц Уильям и его младший брат Гарри были в военной форме. Как пишет BBC, принц Гарри надел военную форму впервые после того, как в 2020 году отказался от выполнения королевских обязанностей. Отмечается, что присутствовать в военной форме во время караула принца Гарри попросил его отец.

Также в карауле были задействованы дети принцессы Анны – Питер Филлипс и Зара Тиндалл, дочери принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения, а также дети принца Эдуарда – леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.