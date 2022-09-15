Очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II растянулась уже на 6,4 км

Как сообщает Associated Press, гроб королевы будет находится в здании парламента до утра 19 февраля и доступ к посещению будет открыт круглосуточно. По данным агентства, власти Лондона ожидают, что очередь может вырасти до 16 км. Для этого они подготовили специальные ограждения и 500 переносных туалетов.
За очередью наблюдают сотни полицейских и работников медучреждений, добавило агентство. Кроме того, на улице работают волонтеры, которые будут поддерживать тех, кому понадобится "эмоциональная помощь".
На входе в Вестминстерской дворец люди проходят проверку безопасности, "как в аэропорту", отметило агентство. Вход возможен только с небольшими сумками.
Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ее также будут транслировать в кинотеатрах Великобритании.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.