Очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II растянулась уже на 6,4 км

Очередь желающих проститься с королевой может увеличиться до 16 км, ожидают власти Лондона Фото: EPA

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Видео: Department for Digital, Culture, Media & Sport / YouTube

Как сообщает Associated Press, гроб королевы будет находится в здании парламента до утра 19 февраля и доступ к посещению будет открыт круглосуточно. По данным агентства, власти Лондона ожидают, что очередь может вырасти до 16 км. Для этого они подготовили специальные ограждения и 500 переносных туалетов.

За очередью наблюдают сотни полицейских и работников медучреждений, добавило агентство. Кроме того, на улице работают волонтеры, которые будут поддерживать тех, кому понадобится "эмоциональная помощь".

На входе в Вестминстерской дворец люди проходят проверку безопасности, "как в аэропорту", отметило агентство. Вход возможен только с небольшими сумками.

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Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ее также будут транслировать в кинотеатрах Великобритании.