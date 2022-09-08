Королевская семья едет к Елизавете II. Врачи обеспокоены состоянием королевы – Букингемский дворец

"После обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья ее величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", – говорится в сообщении.
Все дети королевы либо находятся, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи. Принц Чарльз уже приехал туда со своей женой, герцогиней Корнуольской. Также в Балморале уже находится принцесса Анна. На пути к королеве принц Уильямс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские. Принц Гарри с женой также заявили, что возвращаются из Германии в Великобританию.
7 сентября королева не присутствовала на заседании своего тайного совета по рекомендации врачей, добавил BBC.
Свое беспокойство состоянием королевы выразила новый премьер-министр Лиз Трасс в Twitter.
"Вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденный перерыв. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с ее величеством королевой и ее семьей", – написала Трасс.
The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022
My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.
Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.
В своей резиденции в Балморале 96-летняя королева находится с июля: она проводит там летние каникулы.