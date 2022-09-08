Королевская семья едет к Елизавете II. Врачи обеспокоены состоянием королевы – Букингемский дворец

"После обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья ее величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", – говорится в сообщении.

Все дети королевы либо находятся, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи. Принц Чарльз уже приехал туда со своей женой, герцогиней Корнуольской. Также в Балморале уже находится принцесса Анна. На пути к королеве принц Уильямс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские. Принц Гарри с женой также заявили, что возвращаются из Германии в Великобританию.

7 сентября королева не присутствовала на заседании своего тайного совета по рекомендации врачей, добавил BBC.

Свое беспокойство состоянием королевы выразила новый премьер-министр Лиз Трасс в Twitter.

"Вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденный перерыв. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с ее величеством королевой и ее семьей", – написала Трасс.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022