Лидерам государств запретили прибывать на похороны королевы Елизаветы частным транспортом – СМИ

Мировым лидерам также сказали, что они не могут использовать свои государственные автомобили для участия в похоронах в Вестминстерском аббатстве 19 сентября – вместо этого их доставят на автобусе.

"Можете ли вы представить [президента США] Джо Байдена в автобусе?" – пожаловался журналистам неназванный иностранный посол, находящийся в Лондоне.

Во внутренних документах указано, что на похороны Елизаветы II пригласили только иностранных лидеров и их партнеров. В Британии ожидают, что Вестминстерское аббатство будет переполнено, поэтому от стран могут присутствовать только один высокопоставленный член делегации вместе со своим партнером.

Главы государств, которые не смогут прибыть в Британию, имеют право отправить вместо себя другого представителя, например министра или главу правительства. Перед панихидой новый король Чарльз III проведет прием для всех лидеров в Букингемском дворце.