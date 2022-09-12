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Лидерам государств запретили прибывать на похороны королевы Елизаветы частным транспортом – СМИ

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Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве
Фото: EPA

Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на похороны королевы Елизаветы II, попросили прибыть в Великобританию коммерческими рейсами и запретили использовать вертолеты для передвижения. Об этом сообщило издание Politico.

Мировым лидерам также сказали, что они не могут использовать свои государственные автомобили для участия в похоронах в Вестминстерском аббатстве 19 сентября – вместо этого их доставят на автобусе.

"Можете ли вы представить [президента США] Джо Байдена в автобусе?" – пожаловался журналистам неназванный иностранный посол, находящийся в Лондоне.

Во внутренних документах указано, что на похороны Елизаветы II пригласили только иностранных лидеров и их партнеров. В Британии ожидают, что Вестминстерское аббатство будет переполнено, поэтому от стран могут присутствовать только один высокопоставленный член делегации вместе со своим партнером.

Главы государств, которые не смогут прибыть в Британию, имеют право отправить вместо себя другого представителя, например министра или главу правительства. Перед панихидой новый король Чарльз III проведет прием для всех лидеров в Букингемском дворце.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Великобритания, Джо Байден, королева Елизавета II, король Чарльз III, похороны
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