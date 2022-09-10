После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"

По словам Моргана, сериал является "любовным письмом, адресованным королеве", и ему нечего добавить к этому, кроме молчания и уважения.
Когда сериал только анонсирован, отмечается в публикации, его соучредитель Стивен Долдри заявил, что команда остановит производство в случае смерти королевы.
"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября.