Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2022
 
Новости

После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"

Елизавету II похоронят 19 сентября
Елизавету II похоронят 19 сентября
Фото: ЕРА

Американская стриминговая платформа Netflix приостановит съемки шестого сезона сериала "Корона" из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Сценарист сериала Питер Морган в комментарии изданию Deadline отметил, что таким образом команда хочет почтить память королевы.

По словам Моргана, сериал является "любовным письмом, адресованным королеве", и ему нечего добавить к этому, кроме молчания и уважения.

Когда сериал только анонсирован, отмечается в публикации, его соучредитель Стивен Долдри заявил, что команда остановит производство в случае смерти королевы.

Контекст:

"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. 

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, сериал, Netflix, сценарист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Так вот, русня немытая. Нам, харьковчанам, больше не страшно. Швыряйтесь ракетами, ублюдки. Наши наступают
Военный дневник харьковчанки Гин: Так вот, русня немытая. Нам, харьковчанам, больше не страшно. Швыряйтесь ракетами, ублюдки. Наши наступают
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
  Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 