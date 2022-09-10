После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"

По словам Моргана, сериал является "любовным письмом, адресованным королеве", и ему нечего добавить к этому, кроме молчания и уважения.

Когда сериал только анонсирован, отмечается в публикации, его соучредитель Стивен Долдри заявил, что команда остановит производство в случае смерти королевы.